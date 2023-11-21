Aile Bakanlığından devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarla ilgili medyada yer alan iddialar üzerine, "Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı töhmet altında bırakacak, gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek ve topyekun damgalanmalarına neden olacak iddialar konusunda herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz." açıklaması yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, devlet bakım ve koruması altında bulunan çocuklarla ilgili her türlü iddianın, ilgili devlet kurumlarıyla birlikte büyük bir hassasiyetle değerlendirildiği ve titizlikle incelendiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı töhmet altında bırakacak, gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek ve topyekun damgalanmalarına neden olacak iddialar konusunda herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Çocukların üstün yararı ilkesi doğrultusunda onlara zarar verecek, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyecek her türlü eylem ve söylemle şimdiye kadar nasıl mücadele ettiysek, bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadeleye etmeye devam edeceğimizi bildiriyor, toplumun her kesimini de bu konudaki hassasiyetimizi paylaşmaya davet ediyoruz."