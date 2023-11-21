Nevşehir'de eski eşini silahla vurarak yaralayan kadın serbest bırakıldı

Büyüyen olay sırasında P.Ç, çantasında bulundurduğu tabancayla eski kocasına iki el ateş etti.

Çevre Yolu'nda aracıyla seyir halinde olan S.K, ayrıldığı eşi P.Ç'yi başka bir araçta gördü.

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