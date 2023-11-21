Mersin'de aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde bir ziyaret sonrasında 33 AIT 093 plakalı hafif ticari aracına binen Tuncay Gengeç'e (44) uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gengeç, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gengeç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu araca 34 merminin isabet ettiği belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, zanlının olay yerinden kaçtığı otomobille kaza yaptığını ve bölgedeki bir motosikleti gasbederek ormanlık alana kaçtığını tespit etti.