Biden, esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını belirtti

Biden, ABD'ye yasa dışı fentanil akışına karşı ilerleme konusunda Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda konuştu.

Gazze'deki esirlere de değinen Biden, haftalardır bu konuda yoğun şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Biden, bu kapsamda kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüğünü aktardı.

Ekibinin bölgede "mekik dokuduğunu" ifade eden Biden, esir anlaşmasına ilişkin "Artık çok yakınız. Esirlerden bazılarını çok yakında eve getirebiliriz." diye konuştu.

Biden, daha fazla detaya girmek istemediğini belirterek, henüz sürecin tamamlanmadığına işaret etti.

Fentanil ve opioid adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerine karşı mücadelede de yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Biden, madde bağımlılığının tedavisi için tarihi adımlar attıklarını kaydetti.

Biden, söz konusu uyuşturucu maddelerin köklerinin ABD'nin dışında olduğuna dikkati çekerek, "Bu küresel bir eylem gerektiren küresel bir sorundur." dedi.

Çin ve Meksika ile beraber bu uyuşturucu akışıyla mücadele çabalarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren Biden, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonominin Liderleri Toplantısı kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında narkotik suçlarla mücadele işbirliğinin yeniden başlatılması yönünde kritik bir adım attıklarını söyledi.