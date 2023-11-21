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İstanbul'da karla mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, kent genelinde beklenen kar yağışına karşı alınacak önlemlere ilişkin toplantı yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 21:45, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 21:46
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İstanbul'da karla mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki (AFAD) Kış Tedbirleri Toplantısı'na İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Vali Gül, kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek toplantının, kurumlar arası iş birliğinin sağlanması ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için yapıldığını ifade etti.

Kar yağışında zamanlamanın ve koordinasyonun önemine dikkati çeken Gül, kentte meteorolojik verileri yakından takip ederek kararları zamanında alacaklarını kaydetti.

Gül, Afet Çalışma Grupları'nın işlerine hakim olacaklarını ve taleplerin hızla yerine getirileceğini vurgulayarak "Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akıyla atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 12 afet çalışma grubu, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili sunum yaptı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bünyelerinde alınacak tedbirleri anlattı.

Toplantıda, ticari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararı alındı.

İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri kapsamında, şu tedbirlerin alınması kararlaştırıldı:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere 1504 personel, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 147'si trafik olmak üzere toplam 498 jandarma timi görev alacak.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi görev yapacak, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti hazır bulundurulacak, 23 Otoyol Hizmet Tesisi'nde 5 bin 598 araca hizmet verilecek.

Afet Beslenme Grubu'nca 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ile 87 noktada görev yapılacak.

Afet Sağlık Grubu'nca 513 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracıyla faaliyet gösterilecek.

Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca 200 personel ve 50 araçla sokak hayvanlarına soğuk ve karlı günlerde 2 ton mamanın dağıtımı sağlanacak.

Afet Teknik Destek ve İkmal Grubunca 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipmanla hizmet verilecek.

Arama Kurtarma Grubunca 363 personel, 54 araç ve 6 botla hizmet sağlanacak.

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