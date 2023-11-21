Kars'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada Turan T, evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Turan T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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