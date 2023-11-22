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22 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

22 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 01:15, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 01:17
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22 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak, Konya Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/13.30/Konya/18.00/19.15/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenler ve şehit öğretmenlerin yakınlarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/19.00)

2- TBMM'den

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.30/09.15/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19. Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyonu Açılış Toplantısı'na katılacak.

(Bağdat)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

4- TÜİK, kasım ayı tüketici güven endeksi ile bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

2- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin çabalarıyla Gazze'ye yönelik çalışmalar için kurulan temas grubundaki bakanlarla görüşmelerde bulunacak.

(Londra/Paris)

3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk tur grup maçları tamamlanacak. D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Karadağ'ın KK Mornar-Barsko zlato, E Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor ise Portekiz'in Porto takımını ağırlayacak.

(İstanbul/Manisa/19.00)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 6. haftasında; A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Romanya'nın ACS Sepsi SIC, B Grubu'nda ÇBK Mersin ise Macaristan'ın Serco UNI Györ takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00/Mersin/19.30)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında; F Grubu'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, Slovakya'nın MBK Ruzemberok, E Grubu'nda Beşiktaş, Belçika'nın Kangoeroes Mechelen, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Fransa'nın Union Feminine Angers takımını ağırlayacak. Emlak Konut ise Fransa'nın Roche Vandee Basket ekibine konuk olacak.

(Kayseri/18.30/İstanbul/19.00/20.00/La Roche-sur-Yon/22.00)

4- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar başlayacak. C Grubu'nda Halkbank, İtalya'nın Gas Sales Daiko takımına konuk olacak.

(Piancenza/22.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Avusturya'nın Hypo Tirol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Innsbruck/21.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Yunanistan'ın AOP Kifisias takımına konuk olacak.

(Atina/20.00)

7- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftası; Kuzeyboru-Galatasaray Daikin ve Eczacıbaşı Dynavit-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop maçlarıyla tamamlanacak.

(Aksaray/İstanbul/18.00)

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