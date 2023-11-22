Şırnak'taki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Silopi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 07:11, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 07:21
F.T. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, İpekyolu Caddesi Kizir mevkisinde A.Y. yönetimindeki 73 T 2021 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.
Kazada taksi sürücüsü A.Y. ile aynı araçtaki 5'i Irak uyruklu 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nevzat Ç. (42) ile Irak uyruklu Eyüp A. (47) müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Nevzat Ç. ve Eyüp A.'nın cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Ticari taksinin Habur Sınır Kapısı'na gitmekte olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.