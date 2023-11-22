Gabar'da 10 kuyu daha

Karadeniz doğalgazını ekonomiye kazandıran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ta petrol üretimine de kesintisiz devam ediyor. Edinilen bilgilere göre; terörden arındırılan ve petrol çıkarılmaya başlanan Gabar Dağı bölgesinde şu anda üretim yapılan kuyu sayısı 19'a çıktı. Bu kuyularla petrol üretimi de günlük yaklaşık 25 bin varile yükseldi.

Sondaj planlarını hazırlayan TPAO'nun, Şırnak'ta yılbaşına kadar 10 kuyuyu daha üretim için devreye alacağı öğrenildi. Böylece, 2023 sonunda kentte üretim yapılan kuyu sayısının 29'a, günlük üretimin de 35 bin varile çıkarılması planlanıyor. Geçen aralıkta Gabar'da 150 milyon varillik net petrol rezervinin keşfedildiği Şehit Esma Çevik Petrol Sahası ile Türkiye'nin en kaliteli petrolünün bulunduğu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda üretim sürüyor. Her iki sahada da iki yıl içinde toplam 80 ila 100 üretim kuyusunun açılması öngörülüyor. 2024 sonunda ise bu sahalardan günlük 100 bin varil üretim elde edilmesi hedefleniyor.

KARADENİZ VE MARMARA'DA PETROL UMUDU



Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), TPAO'ya Karadeniz'de ikili sınırlandırma antlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içindeki Münhasır Ekonomik Bölgede petrol araması yapabilmesi için 4 ayrı petrol arama ruhsatı vermişti. TPAO'nun Karadeniz'deki petrol aramaları için de çalışmaları sürdürdüğü belirtildi. TPAO, Marmara Denizi'nde petrol aramak için de 3 ayrı ruhsat başvurusunda bulunmuştu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ