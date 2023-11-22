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Meteoroloji'den Muğla'ya 'turuncu', Aydın'a 'sarı' uyarı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 08:21, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 08:10
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Meteoroloji'den Muğla'ya 'turuncu', Aydın'a 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Bursa, Eskişehir, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2°C ila 6°C artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trakya Kesimi ile Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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