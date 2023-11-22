İstanbul Emniyetinde rüşvet operasyonu: 39 polis tutuklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 39 polis, hafriyat kamyonlarını aylığa bağlayıp rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 08:38, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 08:49
İstanbul Emniyet müdürlüğünde görevli çoğunluğu trafik polislerinden oluşan 142 kişi, hafriyat kamyonlarını aylığa bağlayıp rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bunlardan 39'u tutuklandı.
RÜŞVET KARŞILIĞI AŞIRI YÜKE GÖZ YUMMUŞLAR
Bu kişilerin taş ocaklarından ve bunun gibi alanlardan rüşvet karşılığında aşırı yük almasına göz yumdukları saptandı.
İSMAİL SAYMAZ