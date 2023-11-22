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Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak

Eski adıyla twitter yeni adıyla X'in sahibi Elon Musk, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/Ay'a bağışlayacağını açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 08:40, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 09:00
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Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak

X'in patronu Elon Musk, batı ülkelerindeki mevcut Filistin düşmanlığının aksine kararlar almaya devam ediyor. ABD ve Avrupa'daki bir çok ülke İsrail'in savaş nedeniyle Gazze'deki topluca yok etmesini ve bu çerçevede bebek ve kadınların öldürülmesini normal kabul ediyor. Facebook ve İnstagram, Filistinlilerin soykırıma uğradığını gösteren içerikleri sansürlerken eski adıyla twitter yeni adıyla X ise Filistinlilerin bebek katliamlarını gösteren içerikleri paylaşmasına izin veriyor. Bu nedenle, İsrail'i destekleyen ve aralarında Apple, Disney ve IBM'in olduğu çok sayıda firma X'e reklam vermeyi durdurdu.

Elon Musk dün gece yaptığı paylaşımda yeni bir açıklamada bulundu. Musk, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelerin yanı sıra Gazze'deki Kızılhaç'a da bağışlayacağını açıkladı.

"Gazze'deki Kızılhaç üzerinden yapılacak bağışın Hamas'ın eline geçmeyeceğini nereden biliyorsun?" şeklindeki soruya ise "Irkına, inancına, dinine ya da başka bir şeye bakmaksızın masumları önemsemeliyiz." şeklinde yanıt verdi.

Musk: Para kaybedersem de kaybederim

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları sansürlemediği gerekçesiyle bazı şirketlerin, X (Twitter) platformundan reklamları geri çekmesine ilişkin olarak ise Elon Musk "Umurumda değil. Ben inandığım şeyleri söylüyorum. Bunun için para kaybedersem de kaybederim" dedi.

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