Montella'nın ağabeyi uçakta rahatsızlandı, milliler Münih'e zorunlu iniş yaptı

EURO 2024 Grup Elemeleri son maçını oynayıp Galler'den dönen A Milli Takım'ı Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçakta bulunan Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella, rahatsızlandı. Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine millileri taşıyan uçak, Almanya'nın Münih kentine zorunlu iniş yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A Milli Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.