Valilikten TCDD depo yangınına inceleme
Erzurum'da dün Devlet Demir Yollarına ait depoda çıkan ve güçlükle söndürülen yangın ile ilgili Valilik inceleme başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 10:00, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 09:59
Erzurum Valiliği tarafından yangın ile ilgili yapılan açıklamada "Öğle saatlerinde, Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait atölye ve depoların bulunduğu bölgede çıkan yangın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Yangının çıkış nedeniyle ilgili Erzurum Valiliği tarafından inceleme başlatılmıştır." denildi.