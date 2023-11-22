Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,76 puan azalışla 8.003,87 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,64 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile ulaştırma oldu.

ABD ve Japonya'da piyasaların yarın Şükran Günü nedeniyle tatil olması dünya genelinde işlem hacimlerinin ciddi şekilde düşmesine yol açarken, Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Hamas arasındaki çatışmalara verilen insani ara anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.

BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.910 puan destek, 8.200 ve 8.320 puan seviyeleri direnç noktaları olarak değerlendiriliyor.