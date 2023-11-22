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Bakan Göktaş: Yeni engelli atamaları yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 10:23, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 11:48
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Bakan Göktaş: Yeni engelli atamaları yapacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Göktaş, "2024 yılı bütçe teklifimiz 334 milyar 349 milyon 925 bin Türk lirasıdır. Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin personel giderlerine 28,4 milyar, sosyal güvenlik giderlerine 4,3 milyar, mal ve hizmet alım giderlerine 13,7 milyar, cari transferlere 283,5 milyar, sermaye giderlerine 4,1 milyar, sermaye transferlerine 5,2 milyon Türk lirası bütçe tahsis edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuracağız"
Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Ailenin risk ve tehditlerden korunması, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalarımıza yön verecek Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuracağız. Enstitü ile Bakanlığımız politikalarına yön verecek akademik çalışmalar gerçekleştirecek ve personelimizin mesleki bilgi ve becerilerini artıracak nitelikli eğitim programları oluşturacağız. Bilim Kurulu ile Bakanlığımız çalışma alanlarına ilişkin veri temelli, bilimsel ve bütüncül bir perspektifle daha güçlü politikaların hayata geçmesini sağlayacağız" dedi.

"Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız"
Aile ve Gençlik Fonu hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, "Petrol, doğalgaz ve maden gelirleriyle kurulan 'Aile ve Gençlik Fonu' ile yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek olacağız. Ayrıca fon aracılığıyla gençlerin girişimlerine, gelişimlerine ve sosyal risklerden korunması projelerine de destek olacağız. Fonun kurulmasına dair kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Genel Kurulda ise görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinin Meclisimizden geçmesinin hemen ardından 2024'ün ilk yarısında pilot uygulamalarını deprem bölgesinden başlatacağız. 150 bin liralık desteği 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz olacak şekilde gençlerimizin istifadesine sunacağız" dedi.

"Mahalle odaklı kreş modelini başlatıyoruz"
Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması Programı'na 2023 yılında ayrılan bütçenin 14 milyar lirayken, 2024 yılında yüzde 90 oranında bir artışla bu programa 26,5 milyar lira ödenek tahsis ettiklerine dikkati çeken Göktaş, "0-3 yaş dönemi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu çerçevede mahalle odaklı kreş modelini başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız bu modelle özellikle kadınların ev veya iş hayatı arasında bir tercih yapmak zorunda olmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. 164 bin çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan 'Sosyal ve Ekonomik Destek Programı' ile takip ediyoruz. Psikososyal destek ihtiyacı olanlara sosyal hizmet, maddi zorluk yaşayan ailelere aylık 3 bin 571 lira maddi destek sağlıyoruz" diye konuştu.

"Kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim"
Engellilerin kamuda istihdamı konusunda çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "Engelli kardeşlerimiz için eğitim, bakım, rehabilitasyon, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere her alanda önemli politikalar hayata geçirdik. Bu yıl Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı'na yüzde 71 artış oranıyla 72,3 milyar lira bütçe ayırdık. 2002'den bu yana 68 bin 108 engelli vatandaşımızı kendileri için uygun olan kadrolara atadık. Bu yıl şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirmiştik. Bu vesileyle kısa bir süre içerisinde yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini de sizlerle ve milletimizle paylaşmak isterim. Çalışma ortamlarını engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyen korumalı iş yerlerine kaynak aktardık" şeklinde konuştu.

Yaşlılarla alakalı alana iki müstakil genel müdürlük geliyor
Yaşlılara yönelik yapılan çalışmalar hakkında da açıklama yapan Göktaş, "2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programı'yla yaşlıların temel bakımlarını evlerinde yapıyoruz. Bu kapsamda belediyelere proje bazlı kaynak aktarıyoruz. Programla 87 bin 479 hanede 128 bin 148 yaşlıya hizmet götürdük. Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata katılımlarına destek olmak için şehir içi toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlanmalarını sağladık. Bu kapsamda 2015 yılından bugüne kadar 1,9 milyar lira ödeme yaptık. Araç başına yaptığımız ödemeyi bu yıl yüzde 100'den fazla artırdık. Yaşlıların dijital okuryazarlığını geliştirmek için 'Dijital Bahar Odaları' kurduk. Yaşlılar için Üçüncü Yaş Üniversitelerini yaygınlaştırıyoruz. TÜİK ile Yaşlı Profili Araştırması yapıyoruz. Yaşlılara yönelik politikalarımızın seyrini belirleyecek bu araştırmanın ön sonuçlarını 2024'ün Mart ayında kamuoyu ile paylaşacağız. Yaşlı ve engelliler için yürüttüğümüz çalışmalarımızın kapsamını daha da genişletiyoruz. Yeni dönemde hizmetlerimizin önem ve yoğunluğunu göz önüne alarak bu alanı iki müstakil genel müdürlük olarak yeniden düzenleyip, çalışmaları daha spesifik hale getireceğiz" dedi.

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