Dolar/TL 28,82 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,12 artışla 28,7815'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 28,8170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 31,4240'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 36,0830'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 primle 103,7 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklardan alınan sinyallerin yanı sıra Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Tutanaklar, banka yetkililerinin, para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz kaldığını göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, tüm yetkililerin, enflasyon sürdürülebilir şekilde belirlenen hedefe gerileyene kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı kanaatini taşıdığı belirtildi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.