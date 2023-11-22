Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler

Vali Osman Kaymak, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Bolu İl Sağlık Müdürü, belediye başkan aday adaylığı için görevlerinden istifa etti. Karapınar ilçe milli eğitim müdürü belediye başkanlığı için aday adayı başvurusunu yaptı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nden istifa eden Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol aday oldu



Bolu Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı olacağını duyuran İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol görevinden istifa etti.

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, aday adaylığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Bolu halkına hizmet etme arzusunu dile getiren Demirkol, 21 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00'te resmi başvurusunu yapacağını açıkladı.

Vali Kaymak adaylık için istifa etti

Eski Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti'den Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu.



Vali Osman Kaymak, 21 Haziran 2017'de göreve başladığı Samsun Valiliği görevini 9 Haziran 2020 yılına kadar sürdürmüştü. Daha sonra yayımlanan Valiler Kararnamesi ile merkeze çekilip, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği görevine atanmıştı. 1965 yılında Bayburt'ta doğan ve görevinden istifa eden Vali Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu 22 Kasım'da yapacağını duyurdu.