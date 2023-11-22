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İstanbul'da çifte cinayet

İstanbul Sultangazi'de bir adam, evini bastığı kadını silahla vurarak öldürdü. Evden kaçan kadının kızını da sokakta yakalayan zanlı, onu da öldürdükten sonra intihar etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 11:47, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 12:07
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İstanbul'da çifte cinayet

İstanbul'da sabah saatlerinde çifte cinayet işlendi.

Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde iddialara göre Mehmet Kaya, Şadumane Temuçin'in evini bastı.

İkili arasında çıkan tartışma sonucunda Kaya yanında getirdiği silahla kadını öldürdü.

KADININ EVDEN KAÇAN KIZINI DA ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Silah sesi üzerine Temuçin'in kızı Aleyna Dayıoğlu evden kaçtı.

Dayıoğlu'nu sokakta yakalayan Kaya, genç kızı da aynı silahla öldürdükten sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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