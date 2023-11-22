Doktor ve sağlık çalışanları bu kez de köy okulunu 'iyileştirdi'

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Güniz Çetin, hemşire Vedat Kızılboğa, ebe Bediye Peker ile sağlık çalışanı Erkan Kılınç, sağlık eğitimleri kapsamında ziyaret ettikleri Bademözü Köyü İlkokulunda öğrencilerin daha ferah ortamda eğitim görmesi için çalışma başlattı.

Kendi imkanlarıyla boya ve diğer malzemeleri alan Çetin ve diğer sağlık çalışanları, hafta sonları geldikleri okulda öğretmenlerin de yardımıyla tek derslikli okulun duvarlarını boyayıp resimlerle süsledi, sıraları temizledi.

Lavaboların fayanslarını ustalarla beraber yenileyen sağlık çalışanları, kısa sürede köy okulunu yeni görünümüne kavuşturarak öğrencilere daha temiz bir ortam hazırladı.

Okulu ziyaret ederek öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunan sağlık çalışanları, duyarlılıklarıyla köy sakinlerinin takdirini topladı.

Çetin, AA muhabirine, sağlık eğitimleri kapsamında zaman zaman köy okullarında öğrencilerle bir araya gelme fırsatı bulduklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri bir okul binasını yenileme kararı aldıklarını belirten Çetin, "Eğitime katkı sağlamak istedik. Bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük ve Bademözü Köyü İlkokulunu seçtik. Okulun içini yenilemek, ayrıca kitap ve kırtasiye malzemesi desteği vermek istedik. Sayın Kaymakamımızın izinleri dahilinde bu yola çıktık. Okulumuzun iç boyasını biz yaptık, kapı ve fayanslarını ise ustalara yaptırdık. Ekibimizde bulunan arkadaşlarımız hafta sonralarını burada geçirdiler. Güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

Projeye birçok şehirden destek verenlerin de olduğunu anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Çalışmamıza destek veren herkese teşekkür ederim. Onların desteği sayesinde bu projeyi tamamladık. Özellikle kırsal bölgelerde okula devam etmeme ve erken yaşta okulu bırakma durumları oluyor. Buradan ailelere seslenmek istiyorum. Çocuklarınızı gitmek istemeseler bile siz onları okula gönderin, okumanın önemini anlatın. Çocuklarımızı seviyorsak onlar için yapabileceğimiz en iyi şey okula kazandırmak olacak."

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden veli Bedrettin Gül ise "Okulumuzun içini yeniden yaptılar. Allah hepsinden razı olsun. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Pandemi döneminde kahraman olan sağlıkçılarımız, bu sefer de çocuklarımızın kahramanı oldular. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

Öğrenci Fatma Yıldız da "Sağlık çalışanları bize kalemlik, kitap, defter, boyama kitabı gibi birçok şey getirdiler. Çok mutlu olduk. Böyle güzel bir okulda ders yapacağımız için mutluyuz. Sağlıkçı ağabeylerime ve ablalarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.