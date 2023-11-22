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Diş hekimleri: Kamuda istihdam artırılsın, yeni fakülte açılmasın

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Ahmet Tarık İşmen, "Yeni diş hekimliği fakültesi açılmamalıdır. Çünkü, 2023 yılında ulaşılması hedeflenen 38 bin diş hekimi sayısı 2021 yılında 39 bin 851 diş hekimiyle çoktan aşılmıştır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 13:33, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 13:35
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Diş hekimleri: Kamuda istihdam artırılsın, yeni fakülte açılmasın

Birlik tarafından, genel merkezde düzenlenen basın toplantısında, diş hekimlerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Genel Başkan İşmen, yaptığı konuşmada, ağız ve diş sağlığının korunmasının önemine dikkat çekti.

Diş hekimlerinin yaşadığı sorunları dile getiren İşmen, özel ağız ve diş sağlığı merkezlerine diş hekimi dışındaki kişilerin ortak olabilmesine olanak veren kuralların ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelikten çıkarılmasını istediklerini ifade etti.

İşmen, diş hekimliği fakülte sayısının da ihtiyacın üstünde olduğu eleştirisinde bulunarak, "Yeni diş hekimliği fakültesi açılmamalıdır. Çünkü, 2023 yılında ulaşılması hedeflenen 38 bin diş hekimi sayısı, 2021 yılında 39 bin 851 diş hekimiyle çoktan aşılmıştır. Diş hekimliği fakültelerinin son yıllardaki toplam kontenjan sayısı ve yeni kayıt sayısı ise öngörülen kontenjan sayısından katbekat fazladır. Diş hekimliği fakültelerine öğrenci alınmasının durdurulması ve mevcut öğrencilerin 5 yıl içinde mezun olması durumunda 5 yıl içinde yaklaşık 50 bin yeni diş hekimi mezun olacaktır. Bu, ihtiyacın çok üstündedir." değerlendirmesini yaptı.

Birlik Genel Sekreteri Emel Eroğlu da diş hekimi sayısı artarken hizmet alımının buna paralel şekilde artmadığını belirtti.

Türkiye'de, bir yıl içinde bir kişinin ortalama birin altında hizmet için başvurduğunu anlatan Eroğlu, bu oranın Avrupa'da yılda 5 olduğunu aktardı.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bir başka sıkıntı ise diş hekiminin yanında başka bir diş hekiminin çalışamamasıdır. Bir başka anlatımla diş hekimi, mesleğini muayenehanesinde sunarken bir başka meslektaşını yanında çalıştıramamakta, ancak yine tek başına poliklinik veya merkez kurduğunda istediği kadar diş hekimini çalıştırabilmektedir. Ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan 22 bin 245 özel sağlık kuruluşunun 15 bin 270'i muayenehanededir. Bu muayenehanelerin en az üçte birinde bir diş hekiminin çalışmaya başlaması 5 binden fazla diş hekiminin istihdam edilmesini sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra diş hekimleri daha fazla sayıda ve daha yaygın şekilde kamuda istihdam edilmelidir."

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