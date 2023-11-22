'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma

Müdürlük tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatılırken, olaya karışan 3 öğrencinin Derince Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Kocaeli Derince'de bir lisede eğitim gören kız öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından 'saçın çok güzelmiş' denilerek darbedilmesine ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

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