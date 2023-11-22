'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir lisede kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğraması ve darbedilmesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 13:44, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 13:51
Kocaeli Derince'de bir lisede eğitim gören kız öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından 'saçın çok güzelmiş' denilerek darbedilmesine ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.
Müdürlük tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatılırken, olaya karışan 3 öğrencinin Derince Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alındığı öğrenildi.