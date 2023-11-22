Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı
Van'ın Başkale ilçesinde bir askeri araç devrildi. Kazada biri ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 15:24, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 15:25
Van'dan Hakkari istikametine gitmekte olan askeri konvoyda bulunan bir zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.
'Kirpi' adı verilen araçtaki askerden biri ağır olmak üzere toplam 6 asker yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan askerler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.