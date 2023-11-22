Ayhan Bora Kaplan operasyonunda serbest bırakılmıştı...Restoranda saldırıya uğradı
Ankara'da bir restoranda yemek yiyen gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, aralarında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.S.'nin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 15:30, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 16:00
Ankara'nın Çankaya ilçesinde restoranda yemek yiyen bir gruba yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
20 Kasım akşamı gerçekleşen saldırıda, aralarında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan S.S.'nin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Ankara polisi saldırıya yönelik çalışma başlattı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı.
Polis, şüphelilerin üzerinde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirirken, firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.