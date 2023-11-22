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Gümrükler, ekonomiye 5,7 milyar lira kazandırdı

Ticaret Bakanlığının, gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla uygulamaya aldığı e-İhale Sistemi ile 2014 yılından bugüne kadar 5,7 milyar liranın üzerinde hasılat sağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 15:34, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 15:39
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Gümrükler, ekonomiye 5,7 milyar lira kazandırdı

Bakanlıktan edindilen bilgiye göre, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı 2014 yılından bu yana "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ihale usulüyle gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de kamu idareleri içinde uygulanan ilk elektronik ihale sistemiyle ihaleler, tüm kullanıcılar tarafından takip edilebiliyor. Ülkede yerleşik tüm vatandaşlar ihalelere katılabiliyor ve internet bağlantısının olduğu her yerden teklif verebiliyor.

Geçen yıl 1,5 milyar lira hasılat elde edildi

Bu kapsamda e-İhale Sistemi ile bugüne kadar 44 bin 405 araç ve 39 bin 311 eşya grubunun ihalesi satışla sonuçlandırılarak 5,7 milyar liranın üzerinde hasılat elde edildi.

Sistemle ilk yıl 342 ihale gerçekleştirilerek 6 milyon 479 bin 500 lira gelir sağlandı. 2015 yılında ihale sayısı 3 bin 78'e çıktı ve elde edilen hasılat 49 milyon 436 bin 333 liraya ulaştı.

Kamu spotu ve benzeri tanıtım faaliyetlerinin artırılmasıyla 2018-2020 yıllarında ihale sayısı ve elde edilen hasılatta artış yaşandı. 2018'de 8 bin 272 ihaleyle 208 milyon 328 bin 882 lira, 2020'de 9 bin 908 ihaleyle 443 milyon 871 bin 629 lira gelir sağlandı. Geçen yıl ihalelerden elde edilen hasılat ise 1 milyar 525 milyon 16 bin lira oldu.

Geçen yıla göre yüzde 47 hasılat artışı

Bu yıl e-İhale Sistemi ile 3 bin 132 araç satışından 1,3 milyar lira, 5 bin 865 eşya grubu satışından 700 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar liranın üzerinde gelir elde edildi. Ayrıca geçen yıla göre araç satışlarında yüzde 56, eşya satışlarında yüzde 33, hasılatta yüzde 47 artış sağlandı.

Sisteme ücretsiz üye olunabiliyor

Sisteme, 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler ile tüzel kişiler ücretsiz üye olabiliyor. Erişim, Bakanlığın internet sayfasından, "www.eihale.gov.tr" adresinden, IOS ve Android işletim sistemli cihazlar için mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden sağlanabiliyor.

Katılımcılar, ihale için verilmiş teklifleri anlık görebiliyor. Eşya ve araçlar 3 iş günü ilanda, 3 iş günü de teklife açık oluyor. Bu sürede bulunulan yerde görülüp incelenebiliyor.

İhale ilanlarında eşyanın detaylı fotoğrafları ve açıklaması, araçlarda ise bağımsız ekspertizlerce hazırlanmış ekspertiz raporu ile beraber aracın video çekimi sisteme ekleniyor. Araç haricinde satışa çıkarılan eşya içinde mutfak eşyası, tekstil, ayakkabı, çanta gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

Katılımcıların e-ihale kapsamındaki satışlara teklif verebilmesi için sistemde, ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı eşya bedelini ödeyerek 10 gün içinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor. Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ise varsa ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış sayılıyor. Bakanlık çalışanları ve birinci derece yakınları e-ihalelere katılamıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı / Seda Tolmaç

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