'Uygunsuz antibiyotik kullanımı global bir tehdittir'

Antibiyotiklere direncin küresel sağlık ve kalkınma için bir tehdit olduğunu ve bu durumun her yıl dünya çapında milyonlarca ölüme yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Uğur Bilge, "Antibiyotiklerin uygunsuz ve aşırı kullanımı direncin artmasına ve bu kritik ilaçların etkinliği üzerinde olumsuz etkilere sebep olmakta, ameliyatlarda ve yoğun bakımlarda, yeni doğan bebeklerin enfeksiyonlarında tedavi güçlüğüne neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre antibiyotik direncinin 2030 yılına kadar 5,2 milyon ölüme neden olması beklenmektedir. Antibiyotiklerin akıllıca kullanılması en iyi önlemdir. Hasta olduğunuzda en iyi tedaviyi alabilmeniz, gereksiz antibiyotik kullanımının neden olduğu zararlardan kendinizi koruyabilmeniz ve antibiyotik direnciyle mücadele edebilmeniz için antibiyotikleri uygun şekilde kullanmak en doğru yaklaşımdır" dedi.

Uygunsuz ve aşırı antibiyotik kullanımının antibiyotik direncinin önemli bir nedeni olduğunu ifade eden Bilge, "Antibiyotik direnci, hemen tüm ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Doktorunuz hasta olduğunuzda en iyi tedavinin antibiyotik olduğuna karar verirse ilacınızı önerilen şekilde alın, antibiyotiklerinizi başkalarıyla paylaşmayın, ilacınızı daha sonrasına saklamayın, ilaçları güvenli bir şekilde atmak için eczacınızla konuşun, başkası için reçete edilen antibiyotikleri almayın. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı en iyi tedaviyi almanızı geciktirebilir, sizi daha da hasta edebilir veya yan etkilere neden olabilir. Kişiler antibiyotiğin zararsız olduğunu düşünse de hafif veya şiddetli yan etkilerle karışılabileceklerinden habersizdirler" şeklinde konuştu.

Döküntü, mide bulantısı, ishal, mantar enfeksiyonları, antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlar, ciddi barsak enfeksiyonları ve ölüme yol açabilen ishal, şiddetli ve yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyonların yan etkilerin bazıları arasında olduğunu da dile getiren Uğur Bilge, sözlerine şöyle devam etti:

"Uygunsuz kullanım karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabilir ve kullandığınız kalp, tansiyon, kolesterol ve benzeri ilaçlar ile olumsuz etkileşime girerek sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Antibiyotik reçeteleme konusunda doktorunuza güvenin. Antibiyotiğe ihtiyacınız varsa, yararları genellikle risklerinden daha ağır basar. Antibiyotik kullanmamak için enfeksiyonları önlemek en önemli anahtardır. Kendinizin ve başkalarının hastalanmasını önlemek için ise ellerinizi yıkayın, öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın, hasta olduğunuzda evde kalın, yıkanmamış ellerle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının, soğuk algınlığı veya diğer üst solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçının, maske takın ve grip aşısı gibi önerilen aşıları yaptırın."