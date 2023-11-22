CHP Genel Başkanı Özel, eski genel başkanlar Öymen ve Karayalçın'la görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 16:13, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 16:14
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, eski genel başkanlar Öymen ve Karayalçın ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.