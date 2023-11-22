5 üniversitenin akademisyenleri İsrail'e tepki için 'sessiz çığlık' yürüyüşü düzenledi

Konya'da 5 üniversitede görev yapan akademisyenler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınamak için "sessiz çığlık" yürüyüşü düzenledi.

Konya'da bulunan 5 üniversitenin rektörleri ve akademisyenleri bir araya gelerek İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz çığlık" yürüyüşü düzenlendi. Kılıçaslan Meydanı'nda toplanan akademisyenler, sessiz bir şekilde Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından akademisyenler adına açıklama yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu , "İsrail'in sivil Gazze halkına yönelik şiddet eylemlerine dur demenin akademik sorumluluğu olduğu bilinciyle, Konya'nın 5 üniversitesi olarak düzenlediğimiz bu sessiz çığlık yürüyüşünden haykırıyoruz. İnsan haklarını ayaklar altına alanları, en başta bilim reddeder. Önceki gün Birleşmiş Milletler tarafından kabul ve ihlal edilen Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. İsrail binlerce çocuğu öldürdü, binlercesini yetim bıraktı. Yıllardır abluka altında inleyen Gazze'nin dev mezarlığa dönüşmesini engellemek için daha kaç çocuğun ölmesini bekliyoruz? Sivilleri kasten öldüren, sivil yerleşim yerlerini bombalayan, şehrin altyapı hizmetlerin ibadethanelerini, cami, mescit ve kilise ayırt etmeden, okullarını ve hastanelerini kullanamaz hale getiren insanların en temel ihtiyaçlara erişimini engelleyen İsrail rejimini, işgal rejimine göz yuman insanlık suçlarını görmezden gelen gizli, açık destek olan tüm kurum ve kuruluşları ve dahi bu kötülüğü, insanları şiddetle kınıyoruz" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesine seslenen Prof. Dr. Cem Zorlu, "Çocuklar ve insanlık onuru için vicdanlı insanlara acil çağrımızdır. Uluslararası barış ve güvenliğin tesisiyle yükümlü olan Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenlik önünde engel olmayı bırakmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesini İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları için en hızlı şekilde soruşturmaya davet ediyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki üniversiteleri, bilim insanlarını, aydınları, kültür sanat insanlarını kanaat önderlerini, İsrail'in sivil Gazze hakkına yönelik şiddet eylemlerine son vermesi için daha güçlü bir şekilde çağrıda bulunmaya davet ediyoruz. Gazzelilerin en doğal hakkı olan insanca yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı ile destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz" diye konuştu.