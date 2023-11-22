Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 17:33, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 17:34
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,8000
|28,8010
|28,8330
|28,8340
|Avro
|31,5470
|31,5480
|31,3620
|31,3630
|Sterlin
|36,1930
|36,3100
|36,000
|36,1170
|İsviçre Frangı
|32,6740
|32,8380
|32,5810
|32,7450
|ANKARA
|ABD Doları
|28,7700
|28,8500
|28,8030
|28,8830
|Avro
|31,5070
|31,5870
|31,3220
|31,4020
|Sterlin
|36,1330
|36,3430
|35,9400
|36,1500