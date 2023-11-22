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Gün sonu döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 17:33, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 17:34
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Gün sonu döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları28,800028,801028,833028,8340
Avro31,547031,548031,362031,3630
Sterlin36,193036,310036,00036,1170
İsviçre Frangı32,674032,838032,581032,7450
ANKARA
ABD Doları28,770028,850028,803028,8830
Avro31,507031,587031,322031,4020
Sterlin36,133036,343035,940036,1500

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