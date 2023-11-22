Brent petrol yüzde 4'ten fazla geriledi

'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya zam
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak
Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak
İstanbul Emniyetinde rüşvet operasyonu: 39 polis tutuklandı
İstanbul Emniyetinde rüşvet operasyonu: 39 polis tutuklandı
Marketlerin pazar günleri kapanmasına yeşil ışık
Marketlerin pazar günleri kapanmasına yeşil ışık
Gençlere 150 bin TL evlilik kredisi geliyor
Gençlere 150 bin TL evlilik kredisi geliyor
Elektrikli otomobilde 500 bin TL'lik indirim
Elektrikli otomobilde 500 bin TL'lik indirim
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
AFAD: Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık
AFAD: Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrol yüzde 4'ten fazla geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin düştüğü endişeleri ve Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışı sonrası yüzde 4'ten fazla geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 17:59, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 17:38
Yazdır
Brent petrol yüzde 4'ten fazla geriledi

Dün günü 82,45 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,29 düşüşle 78,91 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 74,56 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin düştüğüne ilişkin veriler, fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 9 milyon 47 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 467 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok artışına ilişkin veriler doğrulanırsa, fiyatların düşüş eğilimine devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, tüm yetkililerin, enflasyon sürdürülebilir şekilde belirlenen hedefe gerileyene kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı kanaatini taşıdığı belirtildi.

Söz konusu haber akışıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi. ABD dolar endeksi dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 103,717 oldu. Doların değer kazanması petrol alımında diğer para birimlerini kullanan alıcılar için petrolü daha pahalı hale getirerek talepte azalmaya sebep oluyor.

- Orta Doğu'dan gelen olumlu haberler düşüşü hızlandırdı

Hamas ve İsrail'in esir takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaştığına ilişkin haberler de arz yönlü endişeleri hafifleterek, fiyatların düşüşünde etkili oldu.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre, çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek.

Ancak OPEC+ grubunun 30 Kasım'da yapılması planlanan toplantısında, fiyatları istenilen seviyeye getirebilmek amacıyla daha fazla kesintiye gidebileceği endişeleri, petrol fiyatlarında daha fazla düşüşün önüne geçti.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği üretici ülkeler, zaman zaman petrol fiyatlarını istenilen seviyede tutma ve böylece gelirlerini koruma amacıyla arz kesintisi yapabiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber