İYİ Parti'li Dikbayır hakkında partisince soruşturma başlatıldı
İYİ Parti'nin, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verdiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 18:39, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 18:40
Partiden yapılan açıklamada, Müşterek Disiplin Kurulunun bugün toplandığı belirtildi.
Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemiyle Disiplin Kurulu'na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.