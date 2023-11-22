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Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü "Sayende Öğretmenim" mesajıyla kutladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 19:38, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 19:39
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Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı

Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 100 yıldır var olan şanlı Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalmasında öğretmenlerin her zaman en önemli görevi üstlendiğini belirten Tekin, "Aziz milletimiz, en çetin ve en mihver zamanlarda dahi görevini özveriyle ifa eden, vatan evlatlarının yarınları için canı gönülden çalışarak daha müreffeh bir geleceği tahayyül eden meslektaşlarımın omuzlarında yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olmanız, evlatlarımızın ülkemize faydalı bir nesil olarak yetişmesinde sarf ettiğiniz emek ve maarif davamıza ruh katan vakur duruşunuz için sizlere minnettarım. Uhdenize emanet edilen öğrencilerinizi, bir anne, bir baba şefkatiyle benimseyip her daim onları düşündüğünüzü biliyorum. O sebepledir ki ülkemizin tüm başarısı, Sayende Öğretmenim."

Tekin, Bakanlık tarafından hazırlanan "Sayende" adlı kısa filmi de paylaştı.

- Sanatçılar filmde gönüllü olarak yer aldı

Milli Eğitim Bakanlığının 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları içi hazırladığı "Sayende" adlı kısa filmde Gülen Karaman, Ziya Kürküt, Zuhal Yalçın, Sefa Zengin, Gülçin Gülrek ve Özge İnce rol aldı.

Arzu Balkan'ın seslendirdiği filmde müzik, edebiyat, tiyatro ve sporla ilgilenen dört öğrencinin sorunlarını, kendi evlatlarının sorunlarıymış gibi benimseyen öğretmenlerin, onların hayatlarına dokunuşu konu edildi.

Dört öğrencinin farklı alanlarda çalışma yaparken yaşadıkları zorluklar ekrana yansıtılırken öğretmenlerinin bu sorunlara çözüm bulmak için düşüncelerine yer verildi. Öğretmenler odasındaki mutlu finalde öğrenciler, onlara yol gösteren öğretmenleri ile buluşup Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Tüm sanatçıların gönüllü olarak rol aldığı projenin çekimleri Kabataş Lisesi, Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

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