SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çates Elektrik Üretim AŞ, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ, ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 21:43, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 21:49
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çates Elektrik Üretim AŞ, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ, ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Çates Elektrik Üretim AŞ 57,15 liradan, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 7,00 liradan ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin'nin 3,00 liradan halka arz başvurusunu onayladı.