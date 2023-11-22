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Malatya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

Malatya'da kayıp olarak aranan bir kişinin öldürüldüğü belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 21:59, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 21:56
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Malatya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi'nde dün M.T, babası İ.T'nin (50) üzerinde bir miktar parayla müteahhide ödeme yapmak için evden çıktığını ancak bir daha haber alamadıklarını beyanla emniyete kayıp başvurusu yaptı.

Emniyet ekiplerinin çalışmasında, İ.T'nin cesedi bir iş yerinde bulundu.

Silahla vurulduğu tespit edilen İ.T'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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