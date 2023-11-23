Evinde ruhsatsız silah ele geçirilen Banu Parlak serbest kaldı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, işlemlerin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece adliyesine sevk edildi. Parlak, buradaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Parlak, adliye çıkışında gazetecilerden koşarak uzaklaştı. Arabasına binen Fenomen Parlak, adliyeden ayrıldı.

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