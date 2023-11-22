Adana'da otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 23:00, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 06:06
Alınan bilgiye göre Kozan Bulvarı'nda, T.A. idaresindeki 01 VF 150 plakalı otomobil önce pastaneye ait kaldırımdaki masada oturan Emin Çopur'a (46) çarptı, ardından Çopur'un sahibi olduğu kuruyemiş dükkanına girdi.
Kazada, Çopur otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Çopur'un yanındaki bir kişi de kaza nedeniyle masanın savrulması sonucu hafif yaralandı.
Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.