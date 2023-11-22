Adana'da otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çopur'un yanındaki bir kişi de kaza nedeniyle masanın savrulması sonucu hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kozan Bulvarı'nda, T.A. idaresindeki 01 VF 150 plakalı otomobil önce pastaneye ait kaldırımdaki masada oturan Emin Çopur'a (46) çarptı, ardından Çopur'un sahibi olduğu kuruyemiş dükkanına girdi.

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