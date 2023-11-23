İsrail: Esir takası süreci cuma gününden önce başlamayacak

Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
%0 Faizli Kredi Fırsatı!
%0 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya zam
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail: Esir takası süreci cuma gününden önce başlamayacak

İsrail, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında bugün uygulamaya girmesi yönünde beklenti oluşan esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 07:11, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 07:21
Yazdır
İsrail: Esir takası süreci cuma gününden önce başlamayacak

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, perşembe günü uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin "sürekli ilerleme kaydettiğini" ifade eden Hanegbi, "Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak." ifadesini kullandı.

İsrail basını, söz konusu duyuruyu "gecikme" olarak değerlendirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Anlaşmanın uygulanmasındaki gecikme hakkında basına duyuru yapılmadan önce İsrailli esirlerin ailelerine bilgi verilmediği" belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail Ordu Radyosunda katıldığı programda, anlaşma kapsamında ilk İsrailli esir grubunun 23 Kasım'da teslim alınacağını söylemişti.

İsrail devlet televizyonu da Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubun perşembe günü saat 10.00'dan itibaren serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Ayrıca Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk da İsrail ile çatışmalara insani ara verecek uzlaşının 23 Kasım saat 10.00'da başlayacağını açıklamıştı.

- Hamas ve İsrail arasında esir takası anlaşması

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı bilgisi yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber