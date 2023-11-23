Veliler dikkat! Geriye dönük aidat ödemesi yapmayın

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özbay'ın haberine göre; 14 Ekim'de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle daha önce kaldırılan 'okul aidatı' yeni isimle geri gelmişti.

"Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınacak" denilen yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak, bazı okul müdürlerin geriye dönük de katkı payı istediği ortaya çıktı.

Ödemeyi kabul etmeyen veliler kayıt silme ile tehdit edildiklerini ifade ettiler. Şikayetlerin artmasının ardından bazı illerde MEB yöneticilerinin, okullara bu konuda uyarı yazısı gönderdiği öğrenildi.