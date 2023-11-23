Babanın evlat çığlığı! Öz oğlunu ihbar etti

Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
%0 Faizli Kredi Fırsatı!
%0 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya zam
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Babanın evlat çığlığı! Öz oğlunu ihbar etti

Beyoğlu'nda yaşayan Zeynal Küknaroğlu (65), kendisine ve eşine uzun süredir şiddet uyguladığını iddia ettiği öz oğlu O.K. (27) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Oğlunun savcılığın verdiği uzaklaştırma kararına uymadığını söyleyen baba şiddet ve hakaretlerin son bulması için çare arıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 08:18, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 08:09
Yazdır
Babanın evlat çığlığı! Öz oğlunu ihbar etti

Beyoğlu'na bağlı Piripaşa Mahallesi, Dereiçi sokakta eşi Nilüfer Küknaroğlu ile birlikte yaşayan Zeynal Küknaroğlu, aynı bahçe içerisinde başka bir evde yalnız yaşayan, bekar ve işsiz olan öz oğlu O.K. hakkında uzun süredir kendisine ve eşine şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturma sonrası O.K. hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verdi. Uzaklaştırma kararına da uymayan O.K, anne ve babasına hakaret ve küfürler savurmaya ve şiddet uygulamaya devam etti.

Dün de babasına ait aracın camlarını kırdı, lastiklerini patlattı. Son bir yıl içerisinde aracının oğlu tarafından 4 kez parçalandığını söyleyen çaresiz baba, oğlunun tedavi edilmesini istiyor.

KARI KOCA 10 YILDIR EVLAT ŞİDDETİ GÖRÜYOR

Öz oğlu tarafından edilen hakaretlere ve uyguladığı şiddete dayanamadığını ve çare aradığını ifade eden bana Zeynal Küknaroğlu, "Yaklaşık 10 yıldır hem eşime hem de bana hayatı zehir etti.

İnsanın öz oğlundan bu hakaretleri ve küfürleri duyması çok acı. Sadece bununla da kalmayıp hem annesine hem de bana şiddet uyguluyor.

Şiddet uygulamasın diye artık ondan kaçıyorum. Arabamı son bir yıl içinde 4 defa parçaladı. Camlarını kırdı, lastiklerini patlattı. Bu masraflara maddi olarak da yetişemiyorum.

Bugün de aracım paramparça. Karakol şikayet ettim. Savcılığı da başvurdum. Uzaklaştırma kararına uymadı. Bir baba olarak çaresizim. Yardım istiyorum. Yaşım itibari ile de artık kaldıramıyorum. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum." dedi.

HUZEYFE ATICI

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber