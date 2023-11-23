Babanın evlat çığlığı! Öz oğlunu ihbar etti

Beyoğlu'na bağlı Piripaşa Mahallesi, Dereiçi sokakta eşi Nilüfer Küknaroğlu ile birlikte yaşayan Zeynal Küknaroğlu, aynı bahçe içerisinde başka bir evde yalnız yaşayan, bekar ve işsiz olan öz oğlu O.K. hakkında uzun süredir kendisine ve eşine şiddet uyguladığı ve hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturma sonrası O.K. hakkında bir ay uzaklaştırma kararı verdi. Uzaklaştırma kararına da uymayan O.K, anne ve babasına hakaret ve küfürler savurmaya ve şiddet uygulamaya devam etti.

Dün de babasına ait aracın camlarını kırdı, lastiklerini patlattı. Son bir yıl içerisinde aracının oğlu tarafından 4 kez parçalandığını söyleyen çaresiz baba, oğlunun tedavi edilmesini istiyor.

KARI KOCA 10 YILDIR EVLAT ŞİDDETİ GÖRÜYOR

Öz oğlu tarafından edilen hakaretlere ve uyguladığı şiddete dayanamadığını ve çare aradığını ifade eden bana Zeynal Küknaroğlu, "Yaklaşık 10 yıldır hem eşime hem de bana hayatı zehir etti.

İnsanın öz oğlundan bu hakaretleri ve küfürleri duyması çok acı. Sadece bununla da kalmayıp hem annesine hem de bana şiddet uyguluyor.

Şiddet uygulamasın diye artık ondan kaçıyorum. Arabamı son bir yıl içinde 4 defa parçaladı. Camlarını kırdı, lastiklerini patlattı. Bu masraflara maddi olarak da yetişemiyorum.

Bugün de aracım paramparça. Karakol şikayet ettim. Savcılığı da başvurdum. Uzaklaştırma kararına uymadı. Bir baba olarak çaresizim. Yardım istiyorum. Yaşım itibari ile de artık kaldıramıyorum. Oğlumun tedavi edilmesini istiyorum." dedi.

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