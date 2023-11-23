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Facia 'geliyorum' demiş! İhmaller gemiyi batırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerüyor. 88 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığı, okyanus ve denizde kullanılmasının büyük risk taşıdığı, fırtınalı denizde bu nedenle ikiye ayrıldığı ortaya çıktı. 1992 yapımı olan geminin 31 yaşında olduğu, metal yorgunluğu bulunduğu ve 30 yaş üzeri gemilerin denize açılmadan önce sac değişimi yapılarak ağır bir bakımdan geçirilmesi gerektiği öğrenildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 08:41, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 09:09
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, SABAH olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. 88 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığı, okyanus ve denizde kullanılmasının büyük risk taşıdığı, fırtınalı denizde bu nedenle ikiye ayrıldığı ortaya çıktı. 1992 yapımı olan geminin 31 yaşında olduğu, metal yorgunluğu bulunduğu ve 30 yaş üzeri gemilerin denize açılmadan önce saç değişimi yapılarak ağır bir bakımdan geçirilmesi gerektiği öğrenildi.

İzmir Uzakyol Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Aykurt, "Karaya oturan gemi batmaz. Kafkametler gemisi nehir tipi bir gemi. Nehir tipi gemiler ince ve uzundur. Batan gemi 88 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde. 1992 yapımı, 31 yaşında bir gemi. Saç kalınlıkları daha az olur. Nehirde çalışmak için yapılmıştır. Okyanus gemileriyle kıyaslanamaz. Onun için bu gemiler hem firmalar hem liman de liman yöneticileri tarafından sıkı şekilde denetlenmelidir. Fırtınalı havalarda açılmadan önce denize elverişlilik belgesi düzenlenmelidir" diye konuştu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan gemi ile ilgili İzmir Uzakyol Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Aykurt, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. 11 mürettebata mezar olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığına dikkat çeken Aykurt, "Karaya oturan gemi batmaz. Kafkametler gemisi nehir tipi bir gemi. Nehir tipi gemiler ince ve uzundur. Batan gemi 88 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde. 1992 yapımı, 31 yaşında bir gemi.

Saç kalınlıkları daha az olur. Nehirde çalışmak için yapılmıştır. Okyanus gemileriyle kıyaslanamaz. Onun için bu gemiler hem firmalar hem liman de liman yöneticileri tarafından sıkı şekilde denetlenmelidir. Fırtınalı havalarda açılmadan önce denize elverişlilik belgesi düzenlenmelidir" diye konuştu.

YETERLİ SAYIDA MENDİREKLER YAPILMALI

Gemilerin ağır hava şartlarında barınabilmesi için yeterli sayıda mendirek yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yiğit Aykurt, "Emniyetli bölgeler belirlenmeli. Ağır hava şartlarında, riskli olarak görülen gemilere, liman otoriteleri tarafından port clearance yani denize elverişlilik belgeleri düzenlenmelidir. Özellikle koster ve nehir tipi gemiler sıkı bir şekilde, teknik ve operasyonel anlamda, hem şirket hem liman devleti tarafından takip edilmelidir" dedi.

AĞIR HAVA ŞARTLARINDA SÜRÜKLENEBİLİR

Yiğit Aykurt, "Gemiler ağır hava şartlarında, demir taraması ile karşılaşabilirler. Demir taraması derken, gemi demir atıyor. Çapa ve demir zinciri deniz yüzeyine serilerek, gemiyi su üstünde sabit şekilde tutacak güç yaratılıyor. Ancak ağır hava şartlarında, çapa ve zincir, akıntı ve dalgalar yüzünden hareket ederek, geminin su üzerinde sürüklenmesine yol açabilir. Ağır hava şartları kontrolsüz şekilde sürüklenmeye neden olabilir. Dolayısıyla, ağır hava şartlarında, gemilerin belli bir müddet daha korunaklı limanlarda veya emniyetli bölgelerde kalması sağlanmalıdır" dedi.

O ŞARTLARDA FİLİKALARI İNDİRMEK VE MÜRETTABATI KURTARMAK ZOR

Kazaların birkaç dakika içerisinde meydana geldiğini anlatan Yiğit Aykurt, "Gemi kazaları dakikalar içinde meydana geliyor. Çok kısa zaman içinde oluşur. Dolasıyla bu kadar kısa sürede filikayı indiremezsin. Kaptanın ilk hareketi gemiyi kurtarmak olur. Gemiyi kurtarmaya yönelik hareketler yaparsın. Karaya oturduktan sonra ya da gemi yarıldıktan sonra filikayı indirmek imkansız gibi bir şey. Batan gemideki filika eski tip filikadır. O gemi yattıktan sonra vinç ile indirilen filikalardır. Çarptıktan sonra vinci çalıştıramazsın. Böyle olaylar çok kısa zaman diliminde olur. 3-5 dakikada olur" dedi.

30 YAŞINDAN SONRA SAÇ DEĞİŞİMİ YAPILMALI, AĞIR BAKIMA GİRMELİ

Batan Kafkametler isimli geminin nehir için tasarlandığını söyleyen Aykurt, "Karaya oturan gemi batmaz. Nehir tipi gemiler inci ve uzundur. Saç kalınlıkları daha az olur. Nehirde çalışmak için yapılmıştır. Okyanus gemileriyle kıyaslanamaz. Onun için nehir tipi gemiler hem firmalar hem liman yöneticileri tarafından sıkı şekilde denetlenmeli. Bu gemilerde 30 yaşından sonra farklı bir metal yorgunluğu oluyor. Saç değişimi yapılıyor. 30 yıldan sonra bu tip gemiler özel bakıma girmeli" dedi.

Ceyhan TORLAK

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