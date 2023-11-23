GS'lileri üzecek haber: 'Icardi için 15 milyon euroluk teklif' iddiası

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mauro Icardi'nin bonservisini yeni sezon öncesi PSG'den almıştı.

2023-24 sezonuna da iyi bir giriş yapan Mauro Icardi için beklenmedik bir Transfer iddiası ortaya atıldı.

MAURO ICARDI İÇİN REAL MADRİD İDDİASI

Tuttomercato'da yer alan habere göre Real Madrid, Mauro Icardi için ara transfer döneminde Galatasaray'a teklif götürebilir.

Haberde Real Madrid'in sakatlıklardan yana talihsiz dönemden geçtiği ve forvet olarak elde sadece Joselu'nun kaldığı belirtildi.

Real Madrid'in ocak ayında güvenilir bir forvet transferi yapmak istediği ve bu bağlamda Mauro Icardi'nin gündeme geldiği aktarıldı.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF VURGUSU

Yine haberde Real Madrid'in Icardi için Galatasaray'a 15 milyon euro teklif edebileceği vurgulandı.

MAURO ICARDI'NİN SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Mauro Icardi 15 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.