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FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış tutuklandı

İzmir'de yakalandıktan sonra İstanbul'a getirilen FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden ve kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 17:58, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 18:56
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan ve Çeşme'de düzenlenen operasyonda yakalanan Mehmet Kamış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Kamış'ın Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusunun ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüpheli, kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

- Darbeyi önceden bildiği gerekçesiyle hakkında dava açılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında açılan davada Kamış, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla gazeteciler Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 kişinin yargılandığı davanın firari sanıkları arasında yer alıyordu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 19 Eylül 2017'deki duruşmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan firari sanıklar Mehmet Kamış'la birlikte Ekrem Dumanlı, Osman Özsoy, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Abdulkerim Balcı, Bülent Keneş, Faruk Kardıç, Şemsettin Efe ve Ali Çolak'ın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu da kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli işlem yapılan 54 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasını istemişti.

Talebi kabul eden İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Kamış'ın da aralarında bulunduğu bu kişilerin, üzerlerine atılı suçu işledikleri, terör örgütüne finansman desteği sağladıkları, elde ettikleri mal varlığını örgütün hizmetine sundukları yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu gibi gerekçelerle tüm mal varlıklarıyla bankalardaki her türlü hesaplarına 668 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname uyarınca el konulmasına karar vermişti.

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