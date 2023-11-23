Konya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Konya'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 09:59, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 10:00
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gamze B'nin saklandığı adres tespit edildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Gamze B'yi yakaladı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Gamze B. cezaevine gönderildi.