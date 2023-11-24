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Borçlanma ile 5434 kapsamına girilmez?

5434 kapsamına girmek mutlaka 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetlerde bulunmaya bağlı olup, askerlik borçlanması yapmak memuru 5434 kapsamına dahil etmez, 5510 kapsamında memurluğu devam eder.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 00:10, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 10:16
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Borçlanma ile 5434 kapsamına girilmez?

Soru; 2006-2008 yılları arasında 15 ay askerlik hizmetim olup, 2001-2012'yılları arasında işçi olarak çalıştım, 2012 yılında memur oldum ve 11 senelik memurum toplam 6800 gün sigortam var. "Askerlik borçlanması yapıp 5434'e tabi olabilir miyim ?

Detaylar/Değerlendirmeler;

Memurlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında aylık bağlanabilmesi için mutlaka 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk, yedek subaylık, vekil öğretmenlik vb. gibi memurluk bağı ile çalışmalarının olması gerekir. Yoksa, 5434 lü olamaz, 5510 lu memur olur.
2008 yılı Ekim ayından önceki sigortalı çalışmalar, memurun emeklilik yaş grubunu belirlemeye katkı sağlar. 8 Eylül 1999 öncesi ise EYT kapsamına dahil olur, yoksa emeklilik yaşı kadın ise 58, erkek ise 60 olur, bu yaş grubu değişmez. Her ikisi için de 25 yıl hizmet gerekir.
2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı giriş/sigortalı çalışma, askerlik süresinin vb. sürelerin borçlanılması memuru 5434 lü yapmaz. Sadece bu süreler memurun emeklilik hizmet süresini artırır.
Bu tür borçlanmaların 5434 kapsamına dahil edebilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapılması veya açılacak idari davalar da şayet bu yönde değerlendirebiliriz.
Nitekim SGK tarafından yayımlanan 2023/26 sayılı Genelgede bir anlamda bu değerlendirmemizi doğrular niteliktedir. Genelgeyi görmek için SGK nın https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739 adresi ziyaret edilebilir.

Bu bağlamda değerlendirmemiz:

Emeklilik yaş grubunuz otomatik olarak 60 yaşınızı dolduracağınız tarih olur, bu tarihte de hizmet süreniz her durumda 25 yıl olacağından 1/1/1980 + 60 = 1/1/2040 tarihi sizin emeklilik tarihiniz olur.
Hizmet birleştirmeniz size fayda sağlar, hiçbir sakıncası olmaz. Esasında hizmet birleştirme konusunda sitemizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz mevcut olup ziyaret edilebilir.

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