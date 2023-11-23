KPSS 2023/7 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS-2023/7 ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 368 sözleşmeli personel alınacak. Başvururlar 29 Kasım'da sona erecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 23-29 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞIGenel Bilgiler
TABLO-1 Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları
TABLO-2 Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları
TABLO-3 Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Sözleşmeli Personel Pozisyonları
Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler