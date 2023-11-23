Erdoğan söz vermişti, selin vurduğu o yolda çalışmalar sürüyor

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde, sahil ilçelerine ulaşımın sağlandığı Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolu, oluşan heyelanlar sebebiyle ulaşıma kapanmıştı. Sel felaketi sonrasında bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talepler doğrultusunda Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolunun iyileştirilerek genişletilmesi için söz vermişti. Bunun üzerine Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında fizibilitesi tamamlanan yolun ihalesi yapılarak, 2022 yılında çalışmalara başlandı.

Devrekani-Bozkurt karayolunun 20. kilometresinden başlayan yol bakım ve yapım çalışmaları, Isırganlık mevkiinde bulunan bakım şefliğine kadar devam edecek. 25 kilometrelik güzergah üzerinde başlayan yol yapım çalışmalarında virajlar iyileştirilerek sürüş konforu arttırılacak. Şu anda 6 metre olan yol genişliği 10 metreye çıkartılacak. Ayrıca sathi kaplama olan Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolu bitümlü sıcak asfalt ile kaplanacak olacak.

Kış mevsiminin en sert yaşandığı ve yer yer 3 metreyi bulan kar yağışı sebebiyle sık sık kapanan yol, kar hendekleriyle örtülerek ulaşımın aksaması önlenecek. Hüzergah üzerinde yapılacak taş duvarlar, menfezler ve çeşitli sanat yapılarıyla da heyelanların önüne geçilecek.

"Yollarımız çok güzel oluyor, Allah Cumhurbaşkanımıza sağlık versin"

Yolda çalışma çalışmaların aralıksız yapıldığını söyleyen Ahmet Korkmaz isimli vatandaş, "Devletimize Allah zeval vermesin. Bundan daha iyisi de olmaz. Geçmişten beri bu yolların bizler düzelmesini istiyorduk, Abana'ya ya da Çatalzeytin'e hiç inemiyorduk. Bizlere devletimiz yardımcı olurlarsa yollarımızı yaparlarsa çok memnun oluruz. İnşallah iyi olacak, iyi olacağından da umudumuz var. Cumhurbaşkanımıza Allah sağlık versin" dedi.

Çalışmaların iyi bir şekilde ilerlediğini belirten Ferhat Yetişir ise, "Yollarımız güzel oluyor, köy yollarımızın da biraz bakıma ihtiyacı var. Onları da halledeceklerdir. Yollarımız çok virajlıydı, şu anda hem virajlar giderildi hem sıcak asfalt atılacak. Keskin virajlar kaybedildi, bizler için bu yol hem kestirme oldu hem daha iyi bir sürüş imkanı sağlanacak. Eskiden burada araçlar kaza yapıyordu. Yolumuz bittiği zaman inşallah daha da güzel olacaktır. Devletimiz çalışıyor" diye konuştu.