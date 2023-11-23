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'Yazacağınız başarı hikayesinin yolunu açmayı, bu vatana borcum biliyorum'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yazacağınız başarı hikayesinin yolunu açmayı, bu vatana borcum biliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 10:47, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 10:51
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'Yazacağınız başarı hikayesinin yolunu açmayı, bu vatana borcum biliyorum'

Bakan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, "Türkiye Yüzyılı'nın şafağında, kendini yeni neslin inşasına adamış, ufukta görünen aydınlığı ellerinde büyüten siz değerli çalışma arkadaşlarım" hitabıyla başladığı mesajında, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Değerlere bağlı kalarak evrensel düşünen, çağı yakalayan, dürüst ve çalışkan nesil; yani güzel vatanın geleceğinin öğretmenlere emanet olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu emanet, sizleri dik tutan, gururla taşıdığınız bir meşale olarak ellerinizde durmaktadır. Biliyorum ki eğitim öğretimin en ağır mesuliyeti sizlerde. Biz, bu mukaddes görevin ortaya çıkardığı ihtiyaçlarınızın farkındayız. İmkanları sizlerin hizmetine sunmak bizim mesuliyetimiz. En iyi şartlarda, güvenlik içinde görevinizi ifa etmeniz için elimizden geleni yapmakta kararlıyız. Zihninizin, gönlünüzün ferah ve aydınlık kalması adına mesleki itibarınızı korumak ve yüceltmek, maddi imkanlarınızı iyileştirmek ve teknolojik gelişmeleri sizlere sunmak için çalışmalarımızı istikrarlı biçimde sürdürdüğümüzü bilmenizi isterim.

Bu milletin evlatları için attığınız her adım, söylediğiniz her güzel söz, yürüttüğünüz her proje, geliştirdiğiniz her sağlam fikir, hülasa tüm fedakarlıklarınız için şahsım ve milletim adına sizlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yazacağınız başarı hikayesinin yolunu açmayı, bu vatana borcum biliyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve görevleri başında şehit düşen aziz öğretmenleri saygıyla yad etti, emekli öğretmenlere sağlık, görevi başındaki öğretmenlere başarı diledi.

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