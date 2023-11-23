Türkiye'nin havalimanı sayısı 61'e çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "57 olan havalimanı sayımızı 61'e çıkararak hava ulaşımı alanında etkinliğimizi artıracağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde yaptığı sunumda şunları kaydetti;
6 şubat depremlerinde havayollarımızı afet lojistiğinde etkin olarak kullandık. 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. 57 olan havalimanı sayımızı 61 e çıkararak hava ulaşımı alanında etkinliğimizi artıracağız.
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Önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştıracağız. 2028'de mobil abone sayımızın 102 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Genişbant abone sayısını ise 112 milyona çıkaracağız.
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