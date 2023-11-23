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44 yıllık öğretmene unutulmaz veda: Gözyaşları sel oldu

Ankara Sincan Anadolu Lisesi'nde görev yapan 44 yıllık Coğrafya öğretmeni Sadettin İlker, emekliliğe ayrıldı. Öğrencileri unutulmaz bir veda gerçekleştirdi. O anlar izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 11:25, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 11:28
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Son günlerde sosyal medyada viral olan bu video, izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

Ankara Sincan Anadolu Lisesi'nde 17 senedir görev yapan Coğrafya öğretmeni Sadettin İlker, emekliliğe ayrıldı. 44 yıllık meslek hayatının son dersinde öğrencileri İlker'e unutulmaz bir veda gerçekleştirdi. Coğrafya öğretmeni Sadettin İlker'in öğrencileri 44 karanfille yolcu etti.

44 yıllık coğrafya öğretmeni Sadettin İlker, yaş haddinden emekli olup öğrencilerinden ayrıldı. Ancak bu veda sıradan olmadı. Ankara Sincan Anadolu Lisesi'ndeki son ders zili çaldığında sınıftan çıkan Sadettin Öğretmen'i, 17 yıl görev yaptığı okulda öğrencileri sevgi çemberine aldı.

65 yaşındaki İlker son dersinin ardından sınıftan çıktığı sırada hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Son dersiyle emekliliğe ayrılan İlker'e yüzlerce öğrencisi sürpriz yaptı. Ellerinde karanfillerle öğretmenlerini bekleyen öğrenciler, konfeti de patlattı.

Göz yaşlarına hakim olamayan İlker'in yaşadığı o anlar sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu.

Öğrencileri 44 yıllık öğretmen İlker'i 44 karanfille uğurladı.

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