Ayağında varis çorabı unutulan hastanın başparmağı kesildi
Ankara Şehir Hastanesi'nde mide ameliyatı geçirdikten sonra ayağında varis çorabı unutulan R. Balaban'ın ayak başparmağı yaklaşık bir ay sonra kesildi. İhmal edildiği iddia edilen hastanın iletişim bilgilerine ulaşan Sağlık Bakanlığı, olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen Balaban'ın ailesine ulaşmadığı ortaya çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 15:07, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 15:12
Ankara Etlik Şehir Hastanesine 24 Eylül tarihinde mide rahatsızlığı için giden ve hastanede mide ameliyatı olan R. Balaban, iddialara göre ayağına takılan varis çorabının uzmanlar tarafından kontrol edilmemesinden dolayı ve ameliyattan on iki gün sonra oğlu tarafından fark edilen kansız kalan ayak başparmağı, geçtiğimiz günlerde Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ampüte edildi.
"İhmal var mı? Sağlık Bakanlığı aileyi görmezden mi geliyor"
Etlik Şehir Hastanesinde yaşanan bu olayın ardından ve yayımlanan haberlerden sonra Sağlık Bakanlığı sessizliğini korumaya devam ediyor. Yetkililer tarafından hiçbir açıklama yapılmazken, olayı yaşayan aileye ise geri dönüş hala sağlanmadı.